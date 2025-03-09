Ліберальна партія Канади обиратиме нового лідера замість Трюдо - переможець очолить уряд

https://racurs.ua/ua/n204646-liberalna-partiya-kanady-obyratyme-novogo-lidera-zamist-trudo-peremojec-ocholyt-uryad.html

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Ліберальна партія Канади 9 березня обиратиме нового лідера замість Джастіна Трюдо. Переможець автоматично стане прем'єром країни.

Voice of America пише, що на посаду претендують чотири кандидати, найвідомішими з яких називають колишнього віцепрем'єра Христю Фріланд та ексглаву Банку Канади Марка Карні. Інші двоє — політикиня Каріна Гулд та колишній депутат Френк Бейліс.

Фаворити виборів Фріланд і Карні, стверджують, що зможуть вивести Канаду з багатьох внутрішніх та міжнародних проблем, включаючи посилення торгової напруженості зі Сполученими Штатами.

Фріланд пішла у відставку з посади віцепрем'єра, оскільки вважала позицію Трюдо на заяви Дональда Трампа про запровадження тарифів, і про Канаду як 51-й штат, занадто м’якою. Обраний президент США назвав Фріланд «токсичною».

В опитуваннях її випереджає 59-річний Карні, колишній голова Банку Канади та Банку Англії, відомий економіст.

Карні працював спецпосланником ООН по боротьбі зі зміною клімату, є прихильником податку на викиди вуглецю, й називає мету з досягнення нульового рівня викидів «найбільшою комерційною можливістю нашого часу».

Керівна Ліберальна партія Канади відходить від десятиліття лідерства прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Водночас у країні, пише агентство Reuters, спостерігається хвиля патріотизму на тлі погроз запровадження високих мит від США, а також заяв американського президента Дональда Трампа про ідею приєднання Канади до США як 51-го штату.

7 березня Трамп оголосив, що відкладає на чотири тижні накладення нових 25% мит на більшу частину мексиканського та канадського експорту до Сполучених Штатів.

Трюдо перед тим назвав рішення про мита початком торговельної війни. Саме мита та фіскальна політика загалом сприяли розколу між Трюдо та Фріланд. Остання розкритикувала мита США та назвала їх «невиправданими та безглуздими».

У своїй вступній промові Карні також пообіцяв «виступити на захист Канади проти Дональда Трампа».

Нещодавні дослідження громадської думки засвідчили, що для канадців відносини між США та Канадою конкурують із вартістю життя посеред основних проблем, якими вони загалом переймаються.

Трюдо 6 січня пішов у відставку.