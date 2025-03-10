Президент США Дональд Трамп. Фото:

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США «майже» відновили обмін розвідданими з Україною.

Сполучені Штати Америки близькі до зняття «паузи» в обміні розвідданими з Україною. Про це американський президент Дональд Трамп заявив під час прес-конференції на борту Air Force One, відповідаючи на питання, чи він розглядає можливість відновити передачу розвідувальних даних Києву. Про це передає Reuters.

Ми вже майже це зробили, — сказав Трамп.

Лідер Америки наголосив, що очікує позитивних результатів від переговорів між делегаціями США та України, які пройдуть 11 березня у Саудівській Аравії. На перемовинах будуть підняті питання того, чи готова Україна піти на матеріальні поступки на користь рф задля припинення війни.

Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу, — припустив президент.

Нагадаємо, минулого тижня директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили передачу розвідувальної інформації Києву.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна вже працює над альтернативами. Зокрема, розвідувальні дані можуть надавати й інші країни-союзники.

Джерело: Reuters