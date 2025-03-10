Онлайн-дозволи на зброю з’явилися в «Дії». Фото:

https://racurs.ua/ua/n204674-onlayn-dozvoly-na-zbrou-z-yavylysya-v-diyi.html

Ракурс

Оформити онлайн-дозвол на зброю тепер можна здійснити не лише в сервісах МВС, а й у застосунку «Дія».

Громадяни України матимуть можливість користуватися цифровим дозволом на зброю у «Дії», генерувати витяг з Єдиного реєстру зброї та отримувати сповіщення про закінчення терміну дії документа. Спочатку функція працюватиме у форматі бета-тестування. Про це 10 березня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та очільник МВС України Ігор Клименко повідомили у Telegram.

Усе онлайн у «Дії». Дозвіл під рукою в будь-якій ситуації, і не потрібно носити інші дозвільні документи. Спочатку він працюватиме у форматі бета-тестування — постійно аналізуватимемо фідбек та перевірятимемо, чи все літає, — зазначив Федоров.

Зазначається, що до цифровізації дозвіл на зброю був паперовою книжечкою, у яку ручкою вносили записи. А зараз можна миттєво згенерувати дозвіл у додатку й переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа.

А якщо термін дії закінчуватиметься, то користувач отримає push-сповіщення й зможе продовжити дозвіл онлайн через сайт МВС.

Що зробити, що онлайн-дозвіл на зброю з’явився в «Дії»:

оновіть застосунок;

прогортайте документи до кінця;

натисніть «Додати документ»;

користуйтеся дозволом, якщо ваша зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі.

Тим часом Міністерство внутрішніх справ повідомило, що ще в червні 2023 року в Україні запустили Єдиний реєстр зброї, який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян. За цей час до поліції надійшло понад 620 тис. заяв на отримання різних видів дозвільних документів.

Нагадаємо, з лютого місяця цього року на порталі «Дія» підприємці можуть подати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.