У мережі виклали відео наслідків найбільшої атаки українських безпілотників на рф

У мережі виклади відео наслідків найбільшої атаки українських безпілотників на рф

https://racurs.ua/ua/n204692-u-mereji-vyklaly-video-naslidkiv-naybilshoyi-ataky-ukrayinskyh-bezpilotnykiv-na-rf.html

Ракурс

росію у ніч проти вівторка, 11 березня, атакували щонайменше 337 українських безпілотників, з них 91- Московську область.

Про це пишуть різноманітні джерела з рф — офіційні та телеграм-пабліки. У мережу виклали також безліч відео, які показують наслідки атаки.

Як повідомили в міноборони рф, 126 безпілотників нібито збили над територією Курської області, 38 — над Брянщиною, 25 БпЛА — над Бєлгородською областю, 22 — над територією Рязанської області, 10 — над Калузькою областю, по вісім — над територією Липецької та Орловської областей, шість — над територією Воронезької області та три — над Нижегородською областю.

У столиці росії заявляють про збиття 69 дронів та про те, що уламки незначно пошкодили покрівлю будинку на Домодєдовській вулиці, повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За даними Telegram-каналу Mash, пошкоджено останні поверхи будівлі — ударною хвилею вибило кілька вікон.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про одного загиблого і трьох поранених.