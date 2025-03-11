У Дніпрі працівника ТЦК покатали на капоті, у Луцьку поліція вистрелила у заднє колесо машини ухилянта (ВІДЕО)

У Дніпрі працівника ТЦК покатали на капоті, у Луцьку поліція вистрелила у заднє колесо машини ухилянта

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У Дніпрі наїхали на працівника ТЦК, відкрито кримінальне провадження.

У Дніпропетровському ТЦК розповіли, що 10 березня спільно з Нацполіцією виявили двох порушників військового обліку, які перебувають у розшуку.

До місця події під’їхав автомобіль Tesla. Водій, який представився керівником виявлених осіб, не мав при собі жодного військово-облікового документа та почав поводитися агресивно. Він наказав військовозобов’язаним сісти до авто, однак їх зупинили працівники поліції. Реагуючи на це, водій штовхнув одного з працівників ТЦК та СП, після чого раптово сів за кермо, різко почав рух і збив іншого військовослужбовця. Постраждалий опинився на капоті автомобіля та зазнав тілесних ушкоджень, — додали у ТЦК.

Тим часом у Луцьку поліція вистрелила у заднє колесо машини ухилянта. Це сталося на перехресті вулиць Кравчука — Захисників України.

10 березня о 9.00 патрульні отримали повідомлення від працівників ТЦК про конфлікт з водієм Mercedes-Benz. Водій поїхав з місця і військовослужбовці поїхали за ним під час чого викликали патрульних.

Патрульні зупинили автомобіль. Підʼїхали і працівники ТЦК. З’ясувалося, що за кермом перебував 37-річний водій. Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно та намагався наїхати на працівників поліції, аби втекти.

Для припинення протиправних дій, згідно з п. 7 ч. 4 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію», інспектор вистрілив у заднє ліве колесо машини, пошкодивши його, втім водій Mercedes-Benz продовжив рух.

Патрульні зупинили транспортний засіб на перехресті вулиць Кравчука — Захисників України. Чоловіка затримали. Після того, як його помістили у службове авто, він продовжував поводитися агресивно та ударом ноги розбив заднє праве скло.