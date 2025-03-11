СБУ та Нацполіція запобігли теракту, який рашисти планували влаштувати у Миколаєві

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У Миколаєві поліція та СБУ попередили теракт, який мала вчинити студентка біля адмінбудівлі поліції.

На замовлення російських спецслужб за грошову винагороду 19-річна студентка готувала вибух в обласному центрі. Відповідно до наданого їй алгоритму, дівчина повинна була забрати з названого ворогом місця вибуховий пристрій та залишити його біля адміністративної будівлі поліції, після чого зв’язатись із замовником.

Як тільки фігурантка залишила пакет у вказаному місці та сповістила куратора про виконану «роботу», ворог намагався активувати саморобний вибуховий пристрій за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під'єднаний до вибухівки.

Але завдяки злагодженим діям правоохоронців, трагедії вдалось запобігти — поплічницю ворога затримали.

За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, дівчина повинна була непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій, замаскований під пакет поблизу адмінбудівлі.

Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший — для звʼязку із фігуранткою.

Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його «поле зору», коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди — надали покрокові інструкції.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомити затриманій про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).