Удари по Одесі: що відомо про пожежу та приліт у порт

https://racurs.ua/ua/n204718-udary-po-odesi-scho-vidomo-pro-pojeju-ta-prylit-u-port.html

Ракурс

Масштабна пожежа після нічної атаки у ніч на 11 березня досі триває в Одесі.

Над містом досі стелиться чорний дим, який добре видно з віддалених частин Одеси.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки ввечері 10 березня, сталося загоряння резервуарів із пальним, приватного житлового будинку та складу з дитячими іграшками. Загальна площа пожеж склала понад 2780 квадратних метрів.

Триває пожежа на резервуарах з пальним. Про її локалізацію говорити зарано але нових осередків займання немає, розповіли «Думській» рятувальники.

Другу добу пожежники гасять вогонь, наразі задіяні біля тридцяти рятувальників та пожежні потяги, — повідомила Марина Аверіна спікер одеського управління ДСНС.

Над містом все ще стелиться чорний дим, його стовп добре видно навіть з віддалених частин Одеси. Жителі певних районів скаржаться, що їм важко дихати, передають кореспонденти «Думської».

Тим часом у ніч на 12 березня ворог завдав черговий удар по портовій інфраструктурі Одеси: загинуло четверо.

Рашисти запустили балістичну ракету по Одесі, яка пошкодила цивільне судно MJ PINA під прапором Барбадо. Громадянам Сирії було від 18 до 24 років. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.

Також пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна, повідомляє міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.