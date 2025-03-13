Мер Віталій Кличко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n204751-klychko-zayavyv-pro-zvilnennya-nyzky-posadovciv-kmda-ta-komunalnyh-pidpryiemstv.html

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Низка чиновників КМДА позбулися своїх посад на тлі новин про земельну корупцію в Києві.

Зокрема, з Київської міської державної адміністрації звільнені заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта та заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов. А депутат Київради й голова земельної комісії Михайло Терентьєв вже написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр». Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Facebook.

Також, за його словами, будуть звільнені:

директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський;

директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій;

директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний;

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

З комунального обʼєднання «Київзеленбуд» будуть звільнені:

генеральний директор підприємства Юрій Бахмат;

перший заступник генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Лукаш;

заступник начальника управління капітальних вкладень комунального обʼєднання Олександр Гора.

Кличко додав, що досі тривають перевірки в різних департаментах і це будуть не останні звільнення заради очищення. Мер також пообіцяв реорганізацію у сфері містобудування столиці та земельних відносин.

Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані. Також уже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві, — зазначив столичний градоначальник.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці викрили діяльність злочинної організації, до якої входила низка посадових осіб міськради Києва. Чиновники займалися незаконною приватизацією земель під будівництво. Підозри отримали 10 осіб.