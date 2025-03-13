Рада схвалила 50% «знижки» на штрафи за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби

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Верховна Рада схвалила 50% «знижки» на штрафи за неоновлені військово-облікові дані та ухиляння від служби.

Для цього потрібно буде самостійно звернутися до ТЦК та добровільно сплатити половину штрафу протягом десяти днів

Про це йдеться у картці закону на сайті парламенту. Однією з основних цілей цього законопроєкту є наповнення держбюджету через добровільну сплату штрафів та заохочення громадян до своєчасного оновлення своїх даних у системі військового обліку.

Неуточнення військово-облікових даних є адміністративним правопорушенням. За це загрожує від 17 до 25,5 тис. грн.

Натомість законопроєкт пропонує дозволити військовозобов’язаним сплатити половину суми від мінімальної санкції статті: замість 17 тис. — 8,5 тис. грн. Для цього потрібно самостійно звернутися до ТЦК, а потім упродовж 10 днів від ухвалення постанови про адміністративне правопорушення сплатити штраф.

Як пояснили автори законопроєкту, упродовж 2024 року понад 6 млн військовозобов’язаних не уточнили вчасно свої персональні дані після ухвалення нового закону про мобілізацію.

Тож законодавці очікують, що законопроєкт спонукатиме громадян самостійно звернутися до ТЦК та СП, щоб сплатити штраф, а бюджет своєю чергою наповниться новими надходженнями.

Щоб законопроєкт набув чинності, його повинен підписати президент.