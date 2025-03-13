Росіяни втопили техніку намагаючись перебратися через річку Псел

https://racurs.ua/ua/n204767-rosiyany-vtopyly-btr-forsuuchy-richku-psel-na-kurschyni-video.html

Ракурс

На Курщині росіяни провели невдалу спробувати перебратися через річку Псел та втопили бронетранспортер.

Підрозділ The Ravens 129-ї окремої бригади тероборони оприлюднив відео, на якому дрони знищили частину техніки на південь від міста Суджі.

В одному з епізодів відео український дрон добиває російський бронетранспортер, який кинули у річці Псел з припасами.

Російське командування намагається переправити більше військ на західну сторону річки Псел між населеними пунктами Куриловка та Гуєво.

Гуєво залишається під повним контролем українських військових. Проте, за даними Deepstate, частина Куриловки вже залишена українцями.

Зараз Збройним силам України вдається стримувати просування росіян на Курщині завдяки дронам, артилерії та мінуванню. На відео під удари дронів потрапили надувні човни, бронетранспортери МТ-ЛБ та різна автотехніка.