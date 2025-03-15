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Вночі силами ППО знищено 130 ворожих БпЛА
ППО збивала «шахеди» у 14 регіонахhttps://racurs.ua/ua/n204800-ppo-zbyvala-shahedy-u-14-regionah.htmlРакурс
У ніч на 15 березня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Станом на 8.30 підтверджено збиття 130-ти БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.
38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.