Вночі силами ППО знищено 130 ворожих БпЛА

https://racurs.ua/ua/n204800-ppo-zbyvala-shahedy-u-14-regionah.html

Ракурс

У ніч на 15 березня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 130-ти БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.