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Ракурс
Вночі силами ППО знищено 130 ворожих БпЛА

ППО збивала «шахеди» у 14 регіонах

15 бер 2025, 09:00
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У ніч на 15 березня противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 130-ти БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Джерело: Ракурс


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