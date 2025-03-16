рф вночі запустила по Україні 90 дронів

https://racurs.ua/ua/n204827-rf-vnochi-zapustyla-po-ukrayini-90-droniv-zbyty-vdalosya-ne-vsi-ie-ruynuvannya.html

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Майже сотня російських дронів минулої ночі атакувала Україну.

У ніч на 16 березня противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами з п’яти напрямків — з Міллерово, Брянська, Шаталово, Приморсько-Ахтарська у росії та Чауди в окупованому Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

У відбитті атаки з повітря залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. У Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вдалося збити 47 повітряних цілей. Ще 33 ворожих БпЛА були локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

У Київській області внаслідок нічної атаки сталася пожежа на території виробничого підприємства. В обласній військовій адміністрації заявили, що пожежа спалахнула на території підприємства у Фастівському районі.

Також з’явилися нові кадри наслідків вчорашнього удару безпілотником по п’ятиповерхівці у Чернігові. В ОВА заявили, що в місті усю ніч тривала ліквідація атаки «Шахедів». На місці досі працює команда рятувальників, бо триває розбір зруйнованих конструкцій.

Російська атака частково зруйнувала два поверхи. Також зафіксовано удар по приватному сектору. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни атакували безпілотниками місто Ізюм Харківської області. Внаслідок нальоту загинула жінка. Також постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка. Їх госпіталізували.