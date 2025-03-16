Радник Трампа заявив, що в рамках угоди Україна може втратити території в обмін на гарантії безпеки

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Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити території в обмін на «майбутні гарантії безпеки».

Про це він сказав в інтерв’ю на телеканалі ABC News.

Це буде щось на кшталт обміну територій на майбутні гарантії безпеки, питання майбутнього статусу України. Ми обговорювали це, і як заявляв міністр оборони на зустрічі міністрів оборони НАТО, постійний шлях або постійне членство України в НАТО є вкрай малоймовірним. І це позиція не лише США, а й низки інших країн, — сказав Майкл Волц

За словами Волца, йдеться про елементи майбутньої угоди, які обговорювались «і у 2022 році, і навіть раніше». Він додав, що витіснення всіх російських військ з окупованих територій України може перерости в Третю світову війну, тому США використовують «більш обережний підхід до вирішення конфлікту».

Чи відповідає нашим національним інтересам виганяти росіян з кожного сантиметра української землі, включаючи Крим? — радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц.

Так він відповів запитанням на запитання ведучою ABC News щодо того, чи віддасть Україна частину територій росії в рамках угоди?

Він додав, що не розуміє стратегії Байдена — нескінченна війна, загибель сотень тисяч людей та ризик Третьої світової.

Що це будуть за «гарантії» для України, Волц не уточнив. Але нагадав про позицію адміністрації Трампа, згідно з якою вступ України в НАТО є «дуже малоймовірним».