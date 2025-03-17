Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

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Музей математики «Кубоїд» відкрили у Виставковому центрі в Києві.

Участь у відкритті музею взяли президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, а також міністр освіти та науки Оксен Лісовий, повідомляє агентство «Укрінформ».

Цей простір присвячений виключно математиці у вигляді інтерактивної експозиції, де діти можуть взаємодіяти з експонатами, доторкнутися до математичних канонів. Це перший такий музей в Україні, — розповів Лісовий.

За словами міністра, Музей математики та його освітня програма для дітей і вчителів допоможуть подолати значні освітні втрати, спричинені війною та системними проблемами у вивченні математики.

Перший заступник міністра освіти Євген Кудрявець зазначив, що результати міжнародного дослідження PISA про математичні компетенції підлітків, проведеного у 2022 році, показали — необхідно піднімати середній рівень знань у математиці, особливо в сільській місцевості.

Зокрема, за даними МОН, 42% українських підлітків не досягли базового рівня з математики за результатами PISA-2022, 132,5 — середній бал НМТ 2024 року з математики — найнижчий серед обовʼязкових предметів, менше 50% вчителів математики, які проходили сертифікацію, змогли підтвердити свої знання.

За словами Кудрявця, робота над створенням Музею математики розпочалася ще у 2021 році, але була призупинена через повномасштабне вторгнення росії.

Відновилися роботи у 2023 році, загальна вартість проекту оцінюється в 6 млн доларів. До створення музею долучилися міжнародні партнери та донори.

Зазначається, що Музей математики в Києві є четвертим подібним музеєм в Європі та пʼятим у світі. Він містить 120 експонатів, шість тематичних зон, чотири навчальні простори для школярів і педагогів.

Окрім експозицій, Музей математики пропонуватиме освітні програми для освітян і дітей. Вони будуть доступними як очно в музеї, так і онлайн для всіх охочих.

Також планують запустити мандрівну виставку Музею математики — дві експозиції по 17 експонатів.

Музей пропонуватиме такі можливості для учнів:

осягати теорію через дотик і взаємодію з експонатами;

подолати прогалини у знаннях завдяки спеціальним онлайн-програмам, розробленим педагогами й науковцями;

розвивати навички критичного мислення, логіки, просторової уяви.

Для вчителів передбачені:

спеціальні курси й тренінги з упровадження інтерактивних методик у навчанні;

простір для проведення занять, майстер-класів та воркшопів;

професійне середовище для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

Наразі простір працюватиме в тестовому режимі. Першими доступ до музею отримають школи, учні яких цього року здобули перемоги на Всеукраїнській олімпіаді з математики. Під час тестового періоду відбудуться перші заняття для дітей та педагогів.

З 1 травня Музей математики стане доступним для всіх охочих.

Проект реалізовано Національним центром «Мала академія наук України» та Міністерством освіти і науки України за підтримки UNICEF Ukraine та Theirworld.

Джерело: «Укрінформ»