Економіка може недоотримати близько €3 млрд, якщо ЄС введе мита на українські товари

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Економіка може недоотримати близько €3 млрд, якщо ЄС введе мита на українські товари.

У 2022 році ЄС скасував обмеження на український імпорт. У 2024 році безмитний режим продовжили, але вже з лімітом на низку товарів, таких як цукор, птицю чи мед.

Чинні домовленості завершуються у червні, та офіційних підтверджень їх продовження немає. Це означає, що бізнес не знає, чи й надалі торгуватиме з країнами Євросоюзу без мит, повідомили у Центрі економічної стратегії (ЦЕС).

Тарас Качка, заступник міністра економіки України, нагадав, що між Україною і ЄС питання полягає винятково в аграрній продукції.

І тут справді інтрига — що буде після завершення автономних торговельних заходів, чи вони будуть продовжені. Єврокомісія задекларувала, що їх не треба продовжувати, ми проведемо переговори по статті 29 Угоди про асоціацію. Зараз ми чекаємо позиції ЄС, яка ще не сформульована.

Олександра Авраменко, голова комітету з євроінтеграції УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу), розповів, що українська економіка може недоотримати близько €3 млрд, якщо її продукція не буде постачатись на ринок ЄС. А часу для того, щоб диверсифікувати експорт на треті ринки буде недостатньо.

Для нас найгіршим варіантом буде повернення до режиму торгівлі, який діяв у 2021 році. Він не відповідав ані реальним обсягам виробництва та експорту з української сторони, ані споживчим потребам всередині ЄС, — сказав Авраменко.

Олег Нів'євський, доцент Kyiv School of Economics/Freie University Berlin, нагадав, що в окремі місяці після 2022 року український цукор становив до 50% імпорту Європейського Союзу. В середньому ця частка складала близько 35%.

Однак це аж ніяк не означає, що ми завдали шкоди європейському бізнесу чи порушили ринок. Навпаки, наш експорт допоміг стабілізувати ціни в ЄС, оскільки в той період спостерігався неврожай цукрових буряків, — пояснив експерт.

І це стосується не лише цукру. Аналогічна ситуація спостерігалася щодо кукурудзи, інших зернових, курятини та навіть молочних продуктів. Очевидно, що зростання експорту свідчить про високу потребу в українській продукції на європейському ринку.

Тому логічно, що економічний фактор має зіграти Україні на руку, аби вона могла й надалі працювати в умовах ліберального торговельного режиму.