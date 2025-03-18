Напередодні розмови Трампа і путіна росіяни розповсюдили фейк про "новий масштабний наступ ЗСУ у рф"

https://racurs.ua/ua/n204885-naperedodni-rozmovy-trampa-i-putina-rosiyany-rozpovsudyly-feyk-pro-novyy-masshtabnyy-nastup-zsu.html

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Уранці 18 березня російські військові та пропагандисти почали розганяти інформацію про те, що Сили оборони нібито розпочали наступ на Бєлгородську область рф — на ділянці стику з Курською, де сьогодні все ще триває операція ЗСУ.

Губернатор В’ячеслав Гладков одразу заявив про «складну обстановку» на держкордоні — обстріли снарядами та атаки дронами.

Ця інформаційна кампанія розпочалася за кілька годин до телефонної розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснює, що бої в прикордонні тривають постійно з початку широкомасштабної війни. Причинами цього є і активність ДРГ з боку Бєлгородської області, і артилерійські дуелі, в тому числі з території нашої держави.