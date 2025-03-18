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Напередодні розмови Трампа і путіна росіяни розповсюдили фейк про "новий масштабний наступ ЗСУ у рф"
Напередодні розмови Трампа і путіна росіяни розповсюдили фейк про «новий масштабний наступ ЗСУ у рф»https://racurs.ua/ua/n204885-naperedodni-rozmovy-trampa-i-putina-rosiyany-rozpovsudyly-feyk-pro-novyy-masshtabnyy-nastup-zsu.htmlРакурс
Уранці 18 березня російські військові та пропагандисти почали розганяти інформацію про те, що Сили оборони нібито розпочали наступ на Бєлгородську область рф — на ділянці стику з Курською, де сьогодні все ще триває операція ЗСУ.
Губернатор В’ячеслав Гладков одразу заявив про «складну обстановку» на держкордоні — обстріли снарядами та атаки дронами.
Ця інформаційна кампанія розпочалася за кілька годин до телефонної розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна.
Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснює, що бої в прикордонні тривають постійно з початку широкомасштабної війни. Причинами цього є і активність ДРГ з боку Бєлгородської області, і артилерійські дуелі, в тому числі з території нашої держави.
Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами… Те, що росіянам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа з путіним — не дивно. Їх головна інформаційна стратегія — звинувачувати Україну в небажанні завершити війну, — пояснює він, — хоча насправді по фронту атакують вони, як і з повітря. І саме путін затягує з пропозицією Трампа припинити вогонь. Все дуже примітивно, але цілком характерно для росіян, — сказав Коваленко.