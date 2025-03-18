Бундестаг схвалив виділення 500 млрд євро на оборону Німеччини. Фото:

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Парламент Німеччини проголосував за мільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру.

У вівторок, 18 березня, Бундестаг схвалив фінансовий пакет, що передбачає багатомільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру країни. Законопроект, що передбачає послаблення боргових обмежень в Конституції Німеччини, підтримали 513 депутатів. Тепер його має схвалити Бундесрат. Про це повідомило видання Deutsche Welle.

Цей документ передбачає, що витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку звільнять від боргового правила, якщо вони перевищують 1% ВВП.

У межах цього пункту є можливість розблокування 3 млрд євро на військову допомогу Україні. Також передбачається створення спецфонду на 500 млрд євро для додаткових інвестицій в інфраструктуру Німеччини.

Раніше німецький закон закріплював так зване боргове гальмо — механізм, за яким уряд має економно витрачати бюджетні кошти і може витрачати лише стільки, скільки заробляє. Однак своїм рішенням Бундестаг дозволив послабити «гальмо» для видатків на оборону і для потреб федеральних земель.

Нагадаємо, в Європейському Союзі можуть створити добровільний фонд для військової допомоги Україні. Країнам блоку «рекомендується надати військову підтримку Україні у 2025 році на суму не менше 20 млрд євро та потенційно довести її до 40 млрд євро залежно від потреб України».

Джерело: Deutsche Welle