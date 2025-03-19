Politico уточнило, хто з американців консультувався з Порошенком і Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n204913-politico-utochnylo-hto-z-amerykanciv-konsultuvavsya-z-poroshenkom-i-tymoshenko.html

Ракурс

Видання Politico уточнило, що у переговорах із Петром Порошенко та Юлією Тимошенко брали участь син Дональда Трампа, його зять Джаред Кушнер, телеведучий Такер Карлсон та спецпосланець Віткофф.

Лише останній з них — офіційний представник США. Як пише видання, переговори з українською опозицією — частина спроби США зібрати підтримку для дострокових виборів в Україні. Адже у Трампа переконані, що Зеленський ці вибори програє.

Вони бачать у Зеленському перешкоду. Як зробити його поступливішим? Показати, що США мають інших українських партнерів і можуть підтримати альтернативні політичні сили, — зазначив один з республіканських експертів.

Водночас він додав, що прихильники Трампа помиляються, вважаючи, що можуть призначити в Україні свого союзника, який досягне успіху на виборах у коротко- або середньостроковій перспективі.

Це свідчить про недостатнє розуміння України.

«Ракурс» писав, що команда Трампа провела перемовини з Юлією Тимошенко та представниками партії Петра Порошенка стосовно проведення виборів.

Дискусія була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори — після тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних перемовин.

Помічники Трампа впевнені, що Зеленський втратить підтримку через втому від війни та громадське розчарування корупцією, — писало видання.

Politico додає, що рейтинг Зеленського зараз складає 44%, Залужного — 21%, Порошенка — 10% і Тимошенко — 5,7%.

І Тимошенко, і Порошенко публічно виступили проти проведення виборів до закінчення бойових дій. Але за словами співрозмовника Politico, вони «позиціонуюють себе як людей, з якими легше працювати».

Речниця Тимошенко відмовилася коментувати, чи дійсно відбувалися перемовини з членамами адміністрації Трампа. У пресслужбі партії Порошенка заявили, що «їхній наратив полягає не в тому, щоб просувати вибори, а в тому, щоб забезпечити вільні та справедливі конкурентні післявоєнні вибори».