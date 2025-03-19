Сенатора-трампіста заарештували за ймовірне втягнення неповнолітньої в проституцію

https://racurs.ua/ua/n204915-senatora-trampista-zaareshtuvaly-za-vtyagnennya-nepovnolitnoyi-v-prostytuciu.html

Ракурс

У США затримали сенатора-республіканця, який пропонував визнавати критиків Трампа психічно хворими. Його підозрюють у схилянні неповнолітньої до сексу.

Сенатора від Міннесоти Джастіна Ейхорна затримали 17 березня після того, як він, на його думку, переписувався з 17-річною дівчиною, а потім запропонував зустрітись. Насправді листування з сенатором вів детектив.

Детективи організували зустріч з чоловіком. Його помітили, коли він приїхав у цей район на пікапі. Він вважав, що розмовляє з 17-річною дівчиною, але замість цього спілкувався з детективами з поліцейського управління міста Блумінгтон. Ейхорн був заарештований біля свого автомобіля співробітниками поліції Блумінгтона.

Згодом його помістили до в’язниці Департаменту поліції Блумінгтона, а потім перевезуть до в’язниці округу Хеннепін.

Якщо ви, 40-річний чоловік, приїхали в наш район, щоб зайнятися сексом із чиєюсь дитиною, можете не сумніватися, що ми вас посадимо, — сказав начальник поліції Блумінгтона Букер Годжес.

Як повідомляє The Guardian, сенатори-республіканці Міннесоти закликали Ейхорна піти у відставку, заявивши, що ці повідомлення шокують.

Ейхорн є одним з пʼяти авторів законопроєкту, який пропонує визнати «синдром помішаності на Трампі» як психічне захворювання. Цей зневажливий термін часто використовують прихильники Трампа, щоб стверджувати, що ліберали одержимі Трампом настільки, що є психічно хворими.