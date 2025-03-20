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Удар по аеродрому «Енгельс» завдали дрони СБУ та Сил спецоперацій

Удар по аеродрому «Енгельс» завдали дрони СБУ та Сил спецоперацій

20 бер 2025, 12:29
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Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області рф, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні, повідомили джерела декількох українських ЗМІ в СБУ.

Внаслідок атаки сталися вибухи, пожежа та детонація боєприпасів. За словами джерела, російська ППО діяла неефективно, влучаючи по цивільних об'єктах у Енгельсі та Саратові.

Нічна «бавовна» на аеродромі «Енгельс» в Саратовській області рф стала результатом спільної роботи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Там дислокуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, а також розміщені склади з ФАБами, КАБам та крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні. В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

СБУ з побратимами продовжує з хірургічної точністю відпрацьовувати по ключових військових об'єктах рф, які є абсолютно законними військовими цілями. Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами, — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Джерело: Ракурс


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