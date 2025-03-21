ЄС знайшов спосіб уникнути угорського вето щодо України

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Євросоюз порушив традиційні правила, що вимагають одностайного схвалення всіх 27 країн для оприлюднення спільних заяв. Текст, який підтримали 26 держав, був приєднаний до інших резолюцій, ухвалених одноголосно, включно з Угорщиною.

За словами європейських дипломатів, цей метод планують використовувати й надалі, і хоча вето Угорщини враховується, його таким чином ігнорують, пише Politico.

Однак суворі заяви щодо можливого запровадження нових санкцій проти російських енергетичних і торгових товарів мають обмежену дію, оскільки для їх реалізації все одно потрібна одностайність. Угорщина продовжує блокувати всі пропозиції щодо посилення санкцій і закриття шляхів їх обходу.

Раніше Євросоюз не погодив виділення 5 млрд євро на боєприпаси для України, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних європейських дипломатів.

У той час як більшість із 27 країн-членів ЄС, які зустрілися в Брюсселі в четвер, 20 березня, об'єдналися навколо виділення фінансування для військової допомоги, Франція й Італія зволікають із зобов’язаннями щодо конкретних обсягів, заявили дипломати.

Каллас запропонувала членам ЄС надати Україні до 40 млрд євро військової допомоги цього року. Допомога буде добровільною, але учасників заохочуватимуть робити внески готівкою або обладнанням пропорційно їхньому економічному стану. Після того, як кілька країн відмовилися, дискусію було звужено до компонента боєприпасів.

Крім того, Євросоюз припинив дискусію щодо конфіскації заморожених російських активів. Про це свідчить текст висновків саміту ЄС від 20 березня, повідомляє DW.