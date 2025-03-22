Безпілотники атакували завод з виробництва вибухівки. Фото: СБС

https://racurs.ua/ua/n204988-drony-atakuvaly-zavod-z-vyrobnyctva-vybuhivky-u-samarskiy-oblasti-rf.html

Ракурс

Атака безпілотників відбулася на російський завод з виробництва вибухівки.

У місті Чапаєвськ Самарської області рф у суботу вранці, 22 березня, фіксували БпЛА і велася робота сил та засобів ППО. Внаслідок повітряної атаки «пошкоджень та постраждалих немає". Таку традиційну для російської влади заяву зробив губернатор Самарської області В’ячеслав Федорішев.

Чиновник заявив про ліквідацію одного безпілотника. Міністерство оборони також заявило про «збиття» одного дрона в Самарській області. Загалом минулої ночі БпЛА фіксували у восьми російських областях.

Моніторингові групи пишуть, що в Самарській області в Чапаєвську міг бути атакований завод «Промсинтез», який вважається одним з ключових виробників промислових вибухових речовин у росії.

Як відомо, відстань від Чапаєвська до кордону з Україною складає майже 890 км.

Нагадаємо, 21 березня Генштаб ЗСУ заявив про намагання росії дискредитувати Україну. Так, ворог безпідставно звинуватив Сили оборони України у обстрілі газовимірювальної станції «Суджа».