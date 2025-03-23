Білий дім прагне досягнути угоди про перемир’я між Україною та рф, фото: RawPixel

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США все ще сподіваються, що широке перемир’я у війні росії проти України може бути досягнуте протягом декількох тижнів, попри ознаки того, що кремль не поспішає укладати угоду напередодні запланованих на найближчі дні переговорів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі.

За інформацією джерел агентства, Білий дім прагне укласти угоду про перемир’я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень як у католицькій, так і в православній церквах, але визнає, що цей графік може бути зсунутий через «великі розбіжності між позиціями двох сторін».

Президент США Дональд Трамп обіцяв забезпечити швидке врегулювання трирічної війни ще до того, як вступив на посаду, але наразі прогрес у цьому питанні обмежений. Найближчими днями американські чиновники зустрінуться окремо з російськими та українськими представниками в Саудівській Аравії.

На переговорах у Саудівській Аравії обговорюватимуться:

технічні деталі імплементації та моніторингу 30-денного перемир’я щодо обстрілів енергетичних об'єктів, про яке лідери рф та України домовилися під час окремих телефонних розмов з Трампом минулого тижня;

потенційне розширення перемир’я на судноплавство в Чорному морі.

Я вважаю, що ми досить скоро досягнемо повного припинення вогню, — заявив Трамп журналістам 21 березня, відповідаючи на питання про атаки, які тривають попри угоду щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, котру він оголосив після телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Наступного дня Трамп заявив, що зусилля, спрямовані на запобігання подальшій ескалації війни, перебувають «під контролем», і похвалився своїми «добрими» відносинами з лідерами росії та України.

Зазначається, що росія висунула максималістські вимоги, включно з припиненням поставок зброї Україні — позицію, яку Київ і його союзники відкинули. За інформацією джерел агентства, Білий дім наразі не погодився на жодні обмеження.

Європейські чиновники побоюються, що прагнення Трампа до дипломатичного тріумфу призведе до того, що він пожертвує інтересами України, погодившись на умови, які зроблять країну вразливою до майбутніх російських атак. Вони стверджують, що путін тягне час, щоб отримати більше поступок від Трампа і більше успіхів на полі бою.

Поки що Росія імітує переговори, говорить про можливий мир і можливе припинення вогню, але вони навіть не готові дотримуватися перемир’я, як обіцяли, не нападати, не завдавати ударів по критичній інфраструктурі, — заявив у нещодавньому інтерв’ю Bloombeg президент Литви Гітанас Науседа.

Джерело: Bloomberg