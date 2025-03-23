Українська делегація у Саудівській Аравії. Фото: Андрій Єрмак

https://racurs.ua/ua/n205024-delegaciyi-ukrayiny-ta-ssha-sogodni-zustrinutsya-v-saudivskiy-araviyi-nyt.html

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Переговори України та США в Саудівській Аравії відбудуться сьогодні.

У неділю ввечері, 23 березня, українська та американська делегації проведуть зустріч. Крім того, представники Києва ще й завтра можуть провести додаткові переговори з Сполученими Штатами. Це залежатиме від прогресу, якого вдасться досягти сьогодні. Про це повідомило видання The New York Times та агентство Reutersз посиланням на українського чиновника.

У понеділок, 24 березня, американці також мають зустрітися з представниками країни-агресора російської федерацїі.

Раніше спецпредставник США по Україні Кіт Келлог говорив, що учасники переговорів будуть перебувати в окремих приміщеннях, а американські посередники будуть передавати повідомлення Києва та Москви «туди-сюди».

Делегації США та України вже провели зустріч у Саудівській Аравії 11 березня. Тоді Київ представляли глава Офісу президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга, перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та заступник ОП Павло Паліса.

На тій зустрічі Україна погодилася прийняти пропозиції США щодо запровадження 30-денного припинення вогню. Також під час зустрічі обговорювались гарантії безпеки, однак їх деталі детально розкриють після того, як буде запроваджене перемир’я.

Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати все ще сподіваються, що широке перемир’я у війні росії проти України може бути досягнуте протягом декількох тижнів, попри ознаки того, що кремль не поспішає укладати угоду напередодні запланованих на найближчі дні переговорів. Білий дім прагне укласти угоду про перемир’я до 20 квітня.

Джерела: The New York Times, Reuters