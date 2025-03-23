Розпочалася зустріч України з командою США. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n205026-ukrayina-pochala-zustrich-z-delegaciieu-ssha-v-er-riyadi-umierov-rozkryv-detali.html

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Україна почала зустріч з делегацією США в Саудівській Аравії.

На порядку денному в Ер-Ріяді є пропозиції щодо захисту енергетичних об'єктів та критичної інфраструктури. У складі української делегації перебувають фахівці з енергетики, а також військові представники морської та повітряної компонент. Про це міністр оборони Рустем Умєров 23 квітня повідомив у Facebook.

Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки, — йдеться у повідомленні.

Тим часом «Суспільне» з посиланням на джерело в Офісі президента повідомило, що окрім енергетики та інфраструктури на переговорах у Ер-Ріярді можливо встигнуть охопити й питання Чорного моря.

На першій зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня Україна пристала на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо запровадження 30-денного припинення вогню. Також під час зустрічі обговорювались гарантії безпеки, однак їх деталі детально розкриють після того, як буде запроваджене перемир’я.

Нагадаємо, спеціальний представник США по Україні Кіт Келлог говорив, що делегації України та росії в Ер-Ріяді будуть перебувати в окремих приміщеннях, а американські посередники будуть передавати повідомлення Києва та Москви «туди-сюди».

Джерело: «Суспільне»