СБУ затримала зрадника з ЗСУ. Фото: СБ України

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Зрадника у лавах української армії викрила Служба безпеки України.

В одному з прикордонних районів Сумської області контррозвідка СБУ затримала агента Головного розвідувального управління Міноборони рф. На окупантів працював мобілізований військовослужбовець, який коригував російські обстріли підрозділів Сил оборони України на Курському напрямку. Про це 25 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що після вербування у Телеграм агенту наказали «інтегруватися» до ЗСУ, щоб збирати розвіддані для окупантів. Через деякий час, перебуваючи в складі бригади, яка виконує завдання в Курській області, зрадник готував координати для ударів агресора по локаціях ЗСУ. Також росіян цікавили координати українських систем РЕБ та самохідно-артилерійських установок.

Всю цю інформацію агент передавав своєму куратору в ГРУ. Зрадника українська спецслужба викрила ще на початку співпраці з ворогами. Його затримали на фінальному етапі спецоперації.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку березня в Миколаєві затримали агентурну групу російських спецслужб, яка коригувала повітряні атаки росіян по місту. Пріоритетними цілями ворога були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які залучені до бойових дій на південному фронті.