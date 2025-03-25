Кремль висунув низку вимог для припинення вогню в Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n205081-kreml-vysunuv-nyzku-vymog-dlya-prypynennya-vognu-v-chornomu-mori.html

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У заяві Кремля за підсумками переговорів в Ер-Ріяді росія висунула низку вимог для припинення вогню в Чорному морі.

У Москві підтвердили, що сторони домовились «забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі» (і заявили, що США «допоможуть відновити доступ росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив»).

Кремль, однак, заявив, що ці пункти набувають чинності після зняття низки санкцій:

з «Россельхозбанка» та інших банків, задіяних в експорті продовольства і добрив (зокрема, їх підключення до SWIFT);

з компаній-виробників та експортерів продовольства і добрив, а також компаній, що страхують відповідні вантажі;

із суден під прапором росії, які транспортують продовольство й добрива, та обслуговування таких суден у портах;

з постачання в росію сільськогосподарської техніки й інших товарів, задіяних у виробництві продовольства і добрив.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що ембарго на удари по енергетиці й портах може почати діяти «одразу після оприлюднення заяв зі сторони Білого дому».

Міністр оборони Умєров запитав американську сторону, коли домовленості можуть набути чинності. І вони вважають, що одразу після того, як США офіційно вийдуть із заявами (за результатами переговорів з Україною і з росією), може бути імплементація. Так, тут росіянам віри немає. Але ми будемо конструктивними, — сказав президент.

Білий дім зі своїми заявами вже вийшов — їх дві.

В обох заявах містяться однакові формулювання про те, що США домовились з Україною та росією окремо «забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили і запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі».

Також Вашингтон домовився з Києвом і Москвою «розробити заходи» для реалізації домовленості про «заборону ударів по енергетичних об'єктах росії й України».

Додатково США «продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, досягнутих в Ер-Ріяді», кажуть у Білому домі.

В «українській» заяві Білого дому окремо підтверджується відданість США «справі сприяння обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув’язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей».