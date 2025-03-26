Зеленський розповів, що може статися, якщо росія порушуватиме режим припинення вогню

https://racurs.ua/ua/n205086-zelenskyy-rozpoviv-scho-moje-statysya-yakscho-rosiya-porushuvatyme-rejym-prypynennya-vognu.html

Ракурс

Вікно можливостей дуже коротке між моментом, коли у нас буде перемир’я, і моментом, коли ми досягнемо угоди про припинення війни.

Про це розповів Володимир Зеленський в інтерв’ю TIME.

Президент України відповів на запитання про те, що може статися, якщо росія знову і знову порушуватиме режим припинення вогню.

У нас ще навіть не було такого. Але з 2014 року вони постійно порушують мир. Ось як я це бачу. Вони будуть порушувати його постійно. Тому вікно можливостей дуже коротке між моментом, коли у нас є перемир’я, і моментом, коли ми досягаємо угоди про припинення війни. Це має бути дуже короткий період. Один місяць, два, три, і все. Після цього це буде питання морального духу в армії. У нас 800 тис. озброєних людей. Справа не лише у фінансах. Якщо ми не домовимося про припинення війни, то вона перетвориться на заморожений конфлікт. І ми не можемо просто продовжувати жити у стані війни. Нам потрібно відкрити кордони. Нам потрібно лібералізувати багато речей. І ми можемо це зробити, якщо підпишемо угоду. Якщо період між припиненням вогню і угодою буде недовгим, то ми можемо побачити лише кілька порушень тут і там. Це не буде повним колапсом. Але якщо процес затягнеться, то все розвалиться. І ми не знаємо, чим це закінчиться, — сказав президент.

Він також висловив впевненість, що Україна, рано чи пізно поверне всі свої території, тимчасово втрачені у війні.

З точки зору міжнародного права, ми маємо рацію, і все повернеться до України. Це питання часу і питання того, скільком людям потрібно буде пройти через пекло. Така ціна, — заявив Зеленський.

Президент прокоментував переговорний процес щодо припинення війни за посередництва США та поступки, на які американці готові йти стосовно росіян, щоб досягти швидкої угоди.

Я думаю, що американці хотіли продемонструвати росіянам, що вони посередині. Вони не з нами. Взагалі, я не думаю, що американська команда приховувала той факт, що вони хочуть бути посередниками, а не стояти на одній зі сторін. Ми сказали їм: «Ну, добре, якщо ви не на нашому боці, то принаймні залишайтеся посередині». Тож якщо росіяни не погоджуються на повне припинення вогню, яке ви запропонували, ми хочемо бачити додаткові санкції. Вони не повинні бути довготривалими, так само як пауза в нашому випадку не була тривалою. Але ви повинні це продемонструвати. Ми дуже очікуємо, що американська сторона зробить ці кроки", — сказав Зеленський.

Журналіст TIME зазначив, що «поки що, схоже, відбувається протилежне». Зокрема США вийшли з міжнародної організації, яка розслідувала російські військові злочини, зупинили проект з Єльським університетом щодо відстеження українських дітей, які були викрадені в росію та тимчасово призупиняли військову допомогу Україні.

На думку Зеленського, це також свідчить про бажання Білого дому бути «посередині».

А це означає, що вони можуть підтримати пропозиції України, а можуть підтримати пропозиції росії. Вони це демонструють. Щодо того, до яких наслідків чи результатів це призведе, на жаль, сьогодні ми не можемо цього передбачити, — зауважив президент.

Він додав, що росіяни не хочуть закінчувати війну в її нинішньому стані.

Для путіна, на мою думку, сенс полягає в тому, щоб тиснути на нас, на всіх. Йому потрібно підвищити градус, підняти ставки, посилити тиск до того, як почнуться переговори в будь-якій формі, — зазначив Зеленський.

а його думку, росії вдалося вплинути на деяких людей у Білому домі й американські посадовці почали вірити путіну на слово, навіть коли їхні власні розвіддані суперечили йому.

Зеленський назвав брехнею заяви путіна про оточення «тисяч українських військових» на Курщині.

Ці твердження також неодноразово спростовували Генштаб ЗСУ, українські військові та OSINT-аналітики.

Але президент США Дональд Трамп підіграв російській пропаганді.

Це виглядає як частина схеми. Я вважаю, що росії вдалося інформаційно вплинути на деяких людей у Білому домі. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і треба щось зробити, щоб змусити їх, — сказав він.

Зеленський також у розмові пригадав невдалі переговори у Білому домі 28 лютого.

За його словами, у той момент виникло відчуття, що ми не є союзниками. І це було питання української гідності.

У тій розмові я захищав гідність України, — сказав Зеленський про сварку з Дональдом Трампом у Білому домі.

В інтерв’ю TIME президент України розповів, що до приїзду журналістів у нього з Трампом «була нормальна розмова», однак згодом діалог пішов не по запланованому сценарію.

Я сказав йому, що хочу поговорити про це, про те і про інше — про військовополонених, про перші кроки до припинення війни. У нас є план, і ми говоримо про цей план з європейцями. Але це перший начерк: без Трампа ми не бачимо плану припинення війни. Це було б гарантією безпеки, але без Америки. Я хотів мати з ним серйозну, конкретну розмову. З журналістами ми мали обговорити лише деякі з основних тем і відповісти на кілька запитань, якщо хтось захоче. А потім ми повинні були продовжити розмову. Нам було про що поговорити. Це мало бути тет-а-тет. Але ми не дійшли до кінця, — сказав Зеленський.

На запитання, чи шкодує він про ту зустріч, президент України відповів, що «ця ситуація була не на користь нашому альянсу».

Журналіст TIME Саймон Шустер також поцікавився у Зеленського, чому, на його думку, українці так згуртувалися після цієї ситуації та підтримали його позицію.