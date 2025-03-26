У Колорадо замінять портрет Трампа — раніше президент поскаржився, що на зображенні його спотворили

https://racurs.ua/ua/n205087-u-kolorado-zaminyat-portret-trampa-ranishe-prezydent-poskarjyvsya-scho-na-zobrajenni-yogo.html

Ракурс

У Колорадо замінять портрет Трампа — раніше президент поскаржився, що на зображенні його спотворили.

Республіканці Колорадо зібрали понад 10 тис. дол. на портрет Дональда Трампа, який відкрили у 2019 році, повідомляють в Apnews. Тепер його приберуть на їхнє ж прохання, бо він нібито спотворює зовнішність експрезидента.

Республіканець Пол Лундін, який попросив прибрати портрет, казав про необхідність замінити його тим, що «зображує його [Трампа] сучасну подобу». Республіканці не сказали, як вони будуть платити за новий портрет і хто зможе його зробити.

Демократи не були проти заміни портрета і заявили, що якщо республіканці хочуть витрачати час і гроші на новий портрет, це їхня справа.

У Капітолії штату Колорадо традиційно розміщують портрети всіх президентів США. Ця традиція триває десятиліттями.