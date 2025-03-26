НБУ відмовився розраховувати курс російських і білоруських рублів

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Нацбанк оголосив про оновлення підходів до розрахунку курсу валют.

Про це регулятор заявив 25 березня у спеціальному повідомленні.

Зміни почнуть діяти з 31 березня 2025 року. Відтоді офіційний курс гривні не розраховуватиметься до російських і білоруських рублів, а також до деяких інших валют.

Також періодичність встановлення офіційного курсу буде змінена зі щомісячної на щоденну щодо 11 валют. Серед них: алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, донг, ларі, ліванський фунт, малайзійський ринггіт, саудівський ріял, сербський динар, така і туніський динар.

Не розраховуватиметься офіційний курс гривні до таких валют: російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум.

Таким чином, перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та СПЗ (спеціальні права запозичення).

До переліку валют, до яких встановлюватиметься офіційний курс гривні, входитимуть іноземні валюти 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.

Перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу. Водночас зберігатиметься можливість коригувати цей перелік частіше, якщо за валютами, які до нього входять, товарообіг з Україною знизиться нижче рівня 90% або якщо буде внесено зміни до 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів.