Атака на аеродром «Енгельс» призвела до знищення 96 крилатих ракет. Фото: Генштаб

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Російська армія втратила майже 100 ракет внаслідок удару по авіабазі в Енгельсі.

За уточненою інформацією, у результаті удару Сил оборони України по аеродрому Повітряно-космічних сил ЗС рф «Енгельс-2» 20 березня, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Частина з цих ракет була знищена у ході вторинної детонації. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 27 березня повідомив у Telegram.

Цими ракетами окупанти планували завдати трьох ударів по Україні протягом березня-квітня 2025 року.

Також внаслідок успішної української атаки були знищені значні запаси авіаційного пального. Це негативно вплине на здатність росіян забезпечувати бойові дії.

Як відомо, Енгельс у Саратовській області рф неодноразово ставав ціллю атак українських дронів. Поблизу цього міста розташована російська авіабаза «Енгельс-2», з якої злітають стратегічні бомбардувальники, які запускають ракети по Україні.

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч на 20 березня здійснили удар безпілотними літальними апаратами по складу боєприпасів на стратегічній російській авіабазі «Енгельс-2», що розташована приблизно за 600 кілометрів від українського кордону.

Британська розвідка заявила, що ця атака стала найуспішнішою для України у 2025 році і продовжила серію регулярних ударів українських військ вглиб території країни-агресора.