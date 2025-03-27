У Литві знайшли броньовик, яким керували солдати США. Фото:

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У Литві знайшли броньовик, яким керували зниклі американські солдати.

Броньовану машину M88 Hercules, якою керували четверо зниклих поблизу білоруського кордону військовослужбовців США, виявили у водоймі на полігоні. Пошуки військових тривають, їх здійснюють американські та литовські військові. Про це повідомило командування армії Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про загибель чотирьох американських солдатів. Однак згодом речниця НАТО Еллісон Харт перепросила за цю неправдиву інформацію й уточнила, що пошуки досі тривають.

Нагадаємо, напередодні четверо військовослужбовців зникли під час військових навчань на полігоні поблизу литовського міста Пабраде неподалік від білоруського кордону. Наразі тривають пошуки бійців. До операції залучена армія Сполучених Штатів Америки, Збройні сили Литви та литовські правоохоронці.