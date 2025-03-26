Четверо солдатів армії США зникли на кордоні Литви та білорусі

Війська США в Європі. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n205106-chetvero-soldativ-armiyi-ssha-znykly-na-kordoni-lytvy-ta-bilorusi.html

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Четверо американських військових зникли поблизу кордону з білоруссю.

Військовослужбовці зникли під час військових навчань на полігоні поблизу литовського міста Пабраде неподалік від білоруського кордону. Наразі тривають пошуки бійців. До операції залучена армія Сполучених Штатів Америки, Збройні сили Литви та литовські правоохоронці. Про зникнення військових у соцмережах повідомила армія США в Європі та Африці.

Зазначається, що зниклі служили у 1-й бригаді 3-ї піхотної дивізії. А генерал-лейтенант і командувач V корпусом американських військ Чарльз Костанц подякував литовським військовим за допомогу в пошуках.

Саме така командна робота та підтримка є прикладом важливості нашого партнерства та нашої людяності незалежно від того, які прапори ми носимо на плечах, — заявив офіцер.

Водночас литовські видання Delfi та LRT із посилання на джерела інформують, що американські військові могли загинути. Також зникла й гусенична рятувальна машина M88, якою вони пересувалися.

Baltic News Service повідомляє, що за цим можуть стояти російські та білоруські спецслужби.

Нагадаємо, взимку невідомі дрони шпигували за навчанням українських військових у Німеччині. Бійці Бундесверу намагалися посадити дрони або ж вистежити місцеперебування операторів, але зробити це їм не вдалося.

Джерела: Delfi, LRT, Baltic News Service