В Україні знижується споживання електроенергії

https://racurs.ua/ua/n205143-spojyvannya-elektroenergiyi-znyjuietsya-ukrenergo.html

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В Україні споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.

Про це сьогодні, 28 березня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що станом на ранок сьогоднішнього дня рівень споживання був на 3,2% меншим, ніж в цей час попереднього дня — у четвер, 27 березня.

Причина змін — ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі, — розповіли у компанії.

Вчора прес-служба «Укренерго» повідомляла про стабілізацію споживання на рівні, що відповідає сезонним показникам. На початку цього тижня через зниження температури повітря споживання електроенергії суттєво зросло.

Водночас в «Укренерго» нагадують, що тривають аварійно-відновлювальні роботи після російських ударів по енергооб'єктах, тож українців закликають, за можливості, перенести сьогодні користування потужними електроприладами на період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій — з 10.00 до 16.00.