Атака окупантів закінчилася провалом. Фото: Генштаб ЗСУ

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Українські десантники успішно відбили атаку росіян на Куп’янському напрямку.

На цьому напрямку ворог готувався до наступальних дій упродовж трьох тижнів. Росіяни накопичували техніку та особовий склад і 27 березня пішли в атаку. Противник застосував артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, дрони-камікадзе FPV, керовані авіабомби та інші види озброєння. Про це Десантно-штурмові війська ЗСУ 28 березня повідомили у Facebook.

В атаку командування рф кинуло 16 одиниць техніки, але в ходжі бою втратили 12 броньованих бойових машин та один танк. Згодом вони кинули у бій піхоту, але й вона була зупинена. На «вантаж 200» були перетворені 60 росіян, ще 28 дістали поранення.

Лінія фронту на Куп’янському напрямку залишилася незмінною.

Нагадаємо, днями ЗСУ зупинили російський штурм на бронетехніці в районі Вовчанська Харківської області. У ході бою було спалено п’ять одиниць МТ-ЛБ та ліквідовано 11 загарбників.