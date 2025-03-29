Вночі рф атакувала Україну 172 ударними БпЛА. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія минулої ночі здійснила масовану дронову атаку по Україні.

У ніч на 29 березня окупанти запустили 172 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із чотирьох напрямків. Авіація, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі змогли збити 94 безпілотники на півночі, сході та в центрі країни. Підрозділи РЕБ локаційно втратили 69 дронів. Про це Повітряні сили ЗСУ 29 березня повідомили у Telegram.

Внаслідок нічної атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що у селі Федорівка Чугуївського району російська дронова атака призвела по пошкодження покрівлі та вікон господарчої споруди та житлового будинку.

А в селі Кочеток влучання «Шахеда» виникла пожежа на території підприємства. Також пошкоджено виробничу будівлю, вантажний та легковий автомобілі.

У селі Мосьпанове внаслідок падіння БпЛА горіла трава й був пошкоджений приватний житловий будинок. Постраждали 69-річний чоловік та 89-річна жінка.

Як поінформували у Сумській ОВА, внаслідок атаки дронів у Білопільській громаді були пошкоджені три приватні житлові будинки, а в Боромлянській громаді — пошкоджене господарське приміщення.

У Чернеччинській громаді ворожа повітряна атаки призвела до пошкодження житлових та нежитлових приміщень та автомобіля.

Фіксували минулої ночі й 20 ворожих дронів у повітряному просторі Києва. У КМВА заявили про знищення 16 безпілотників, а решта були або локаційно втрачені, або покинули повітряний простір столиці. У межах Києва не фіксувалося руйнувань чи постраждалих.

Нагадаємо, 28 березня російські «Шахеди» здійснили атаку на Дніпро, внаслідок чого загинули четверо осіб, а 21 особа була поранена. В обласному центрі горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі та станція техобслуговування.