Десантники взяли у полон групу росіян. Скріншот з відео

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Ракурс

Обмінний фонд України поповнився новими російськими військовими.

Підрозділи Десантно-штурмових військ України спільно із суміжними силами взяли в полон п’ятьох російських військових на території Курської області. Полоненим українські захисники надали медичну допомогу. Про це командування ДШВ Збройних сил України 29 березня повідомило у Facebook.

Самі росіяни зізналися, що були обмануті, коли підписали контракти. Вони сподівалися «воювати з нацистами й найманцями», але опинилися на передовій в Україні.

Полонені розповіли, що на території рф до них жорстоко ставилися у їхніх підрозділах. У російських військових частинах їх катували, негуманно поводилися та навіть погрожували розстрілом за відмову брати участь у «м'ясних штурмах». Таким чином командування намагалося примусити їх виконувати злочинні накази.

Нагадаємо, у березні оператори 144-го центру ССО ЗСУ звільнили від ворогів промислову будівлю та взяли в полон дев’ятьох російських військових на Покровському напрямку в Донецькій області.