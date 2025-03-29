На Сумщині російський обстріл забрав життя працівниці ферми

На Сумщині внаслідок російського обстрілу прикордоння сьогодні, 29 березня, загинула жінка.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

29 березня 2025 року близько 11.40 окупанти з території російської федерації з артилерії обстріляли Великописарівську громаду Охтирського району. Внаслідок атаки ворога загинула 63-річна працівниця ферми, — розповіли у відомстві.