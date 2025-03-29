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Рашисты совершили очередной обстрел приграничья Сумщины, фото: Google Maps

На Сумщине российский обстрел унес жизнь работницы фермы

29 мар 2025, 19:37
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На Сумщині внаслідок російського обстрілу прикордоння сьогодні, 29 березня, загинула жінка.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

29 березня 2025 року близько 11.40 окупанти з території російської федерації з артилерії обстріляли Великописарівську громаду Охтирського району. Внаслідок атаки ворога загинула 63-річна працівниця ферми, — розповіли у відомстві.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу. Розпочате досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


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