На Сумщине российский обстрел унес жизнь работницы фермы

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На Сумщині внаслідок російського обстрілу прикордоння сьогодні, 29 березня, загинула жінка.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
29 березня 2025 року близько 11.40 окупанти з території російської федерації з артилерії обстріляли Великописарівську громаду Охтирського району. Внаслідок атаки ворога загинула 63-річна працівниця ферми, — розповіли у відомстві.
Правоохоронці документують наслідки обстрілу. Розпочате досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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