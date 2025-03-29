Управління космічної політики з’явилося в Україні

https://racurs.ua/ua/n205182-minoborony-ukrayiny-stvorylo-upravlinnya-kosmichnoyi-polityky.html

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Міноборони України створило управління космічної політики. Воно має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для взаємодії з українським військом.

Про це під час форуму Space For Ukraine розповіла заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє видання «Суспільне».

Ми маємо закон про космічну діяльність, який каже, що Міноборони має формувати політику у сфері військового космосу, — зазначила вона. — Це не тільки закупівля інноваційних рішень в інженерів, це не тільки створення ком’юніті для того, щоб найкращі рішення приходили в Україну, а це і ще створення космічних військ.

За словами Черногоренко, Міноборони планує стати основним замовником в Україні космічної техніки, продуктів та послуг. А це управління має обʼєднати державні та приватні інституції, науковців космічної галузі для взаємодії із Силами оборони.

Ми хочемо, щоб всі інноватори, всі інженери, які думають над тим як розробити космічні технології знали контакти, розуміли цифрові точки входу, щоб з нами (Міноборони — ред.) взаємодіяти. Управління є координаційним центром, є центром генерації сенсів, є центром генерації політик, — зазначила Черногоренко.

Черногоренко додала, що до 2030 року Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей, а також систему оповіщень повітряних тривог та контролю космічного простору.

Джерело: «Суспільне»