Темпи відновлення російських танків впали у 3-4 рази порівняно з 2022 роком

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Базуючись на аналізі супутникових знімків баз зберігання та ремонтних заводів, дослідники дійшли висновку, що темпи відновлення російських танків впали у 3,5−4 рази порівняно з 2022 роком.

Цього вже недостатньо для компенсації втрат на полі бою, повідомили дослідники з платформ Resurgam та Військовий Віщун.

Згідно з підрахунками дослідників на лютий 2025 року, з російських баз зберігання відкритого типу було знято 2069 танків різних типів. Ще до 2000 танків перебували в ангарах під закритим зберіганням, і саме вони були розконсервовані першочергово. Це підтверджується відсутністю нової активності біля ангарів на супутникових знімках, стверджує «Мілітарний».

Загалом, із 2022 по 2025 рік росія розконсервувала понад 4000 танків, які перебували в найкращому технічному стані. Це, за оцінками, становить 54% від усіх придатних для відновлення машин. Це призвело до значного уповільнення темпів зняття техніки з баз. Якщо у 2022−2023 роках щорічно знімали тисячі одиниць, то з лютого 2024 по лютий 2025 року було знято зі зберігання лише 342 танки.

Станом на початок 2025 року на основних базах зберігання залишаються 3463 танки. Це свідчить про вичерпання легко придатних до відновлення машин, оскільки заводам потрібно дедалі більше часу для ремонту. Ще 1253 танки перебувають на територіях бронетанкових заводів. При цьому кількість техніки у відстійниках заводів почала зменшуватися, що свідчить про те, що темпи розконсервації техніки на базах зберігання впали нижче за темпи ремонту розконсервованої техніки.

Як зазначають дослідники, попри те, що на зберіганні ще перебуває близько 4700 танків, більшість із них буде складно відновити через поганий технічний стан. Тому, ймовірно, значна частина з них слугуватиме донорами запчастин. Окрім того, із загальної кількості танків на базах зберігання 650 одиниць — це Т-64, які не вироблялися та не відновлювалися на території Росії, а тому навряд чи будуть повернуті у стрій у великій кількості.

Також вперше за час спостережень зафіксовано, що на базах зберігання почали розбирати «могильники техніки», що підтверджує виснаження запасів боєздатних машин. За оцінками дослідників, лише приблизно 1200 танків ще можуть бути відносно просто відновлені після капітального ремонту.

Згідно з аналізом дослідників, приблизні темпи відновлення/виготовлення танків у 2022 році становили до 120 одиниць на місяць. На кінець 2023 року темп впав до 90 одиниць. Упродовж 2024 року виробництво та відновлення танків коливалось у межах 44−75 одиниць на місяць. Однак до кінця року впало до 50 одиниць на місяць. Що вже не покривало втрати російської армії.

На початку 2025 року темп виробництва ще більше знизився — до 30−35 танків на місяць. Очікується, що в другій половині року він може впасти ще більше через нестачу придатних до відновлення Т-80.

За оцінками британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, з 2022 по 2024 рік росія виготовила лише 164 танки Т-90М, тобто близько 80 на рік. Це вкрай низький показник, який не дозволяє компенсувати втрати.

Це призвело до того, що росіяни почали масово використовувати цивільний автотранспорт для штурмів. За даними Генштабу України, кількість знищених окупаційних автомобілів зросла з 1000 на місяць у середині 2024 року до 3000 наприкінці року. Це пояснюється розвитком українських безпілотників і зменшенням кількості російських бронемашин.

Водночас втрати танків почали знижуватися, оскільки вони рідше залучаються до штурмів. Якщо у вересні-листопаді 2024 року знищувалося 300−400 танків на місяць, то в грудні 2024 — січні 2025 року цей показник впав до 200−240 одиниць.