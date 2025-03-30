"Укрзалізниця" продовжує відновлювати функціонал сервісів онлайн-продажу квитків

https://racurs.ua/ua/n205210-ukrzaliznycya-prodovjuie-vidnovluvaty-funkcional-servisiv-onlayn-prodaju-kvytkiv.html

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Пасажирам-студентам з 30 березня доступні пільгові квитки в застосунку. «Укрзалізниця» продовжує відновлювати функціонал сервісів онлайн-продажу квитків.

Раніше перевізник відзвітував, що повернув опцію оформлення квитків з пільгами для осіб з інвалідністю, а ще у смартфоні знов доступні онлайн-табло всіх ключових вокзалів.

«Укрзалізниця» 30 березня пообіцяла завершити найближчим часом відновлення верифікації з Дія. Підпис, моніторингу з автовикупом, пільг для студентів.

Раніше залізничники переїхали на нову платформу, вибудували захист, активно відновлювали додатковий функціонал. У мобільному застосунку вже знову доступне планування подорожей з пересадками, протягом дня по черзі відновлюватимуться онлайн-табло з постанційними розкладами поїздів.

Сайт та застосунок 27 березня вдалося відновити через 89 годин після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи залізниці. Але купити квитки онлайн й далі було важко, тому у касах були черги за ними.

Також не допущено витоку жодної сенситивної інформації, зазначили в компанії.

Увечері 23 березня Укрзалізниця повідомила про технічний збій в IT-системі.