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Ракурс
В Україні зросло споживання електроенергії

Споживання електроенергії зросло, є необхідність використовувати її ощадливо — Укренерго

31 бер 2025, 11:13
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В Україні сьогодні, 31 березня, зросло споживання електроенергії. Станом на 9.30 сьогоднішнього дня його рівень був на 13,3% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 28 березня.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причини таких суттєвих змін — традиційне зростання енергоспоживання на початку робочого тижня, а також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, — розповіли у компанії.

Зазначається, що вчора, 30 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері — він був на 2,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі, 23 березня. Це пояснюється вищою температурою повітря, ніж тиждень тому.

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо.

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години максимального споживання — з 17.00 до 21.00, — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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