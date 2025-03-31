росія офіційно легалізує Талібан, - Politico

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Генеральна прокуратура росії звернулася до Верховного суду з проханням скасувати заборону на діяльність Талібану на території країни.

Минулого тижня міністерства закордонних справ і юстиції Москви направили диктатору владіміру путіну звернення із закликом виключити Талібан із російського списку терористичних організацій.

Талібан — політичне і войовниче ісламістське угруповання, яке виникло в Афганістані на початку 1990-х років і править у Кабулі після виведення військ США з країни в серпні 2021 року.

Російське слухання призначене на 17 квітня і пройде в закритому режимі, ідеться в повідомленні пресслужби Верховного суду.

Верховний суд російської федерації отримав і прийняв до розгляду адміністративну позовну заяву генерального прокурора російської федерації про призупинення заборони діяльності руху «Талібан», занесеного до єдиного федерального списку організацій, зокрема іноземних і міжнародних організацій, визнаних відповідно до законодавства російської федерації терористичними, — додали у Верховному суді.

Відносини росії з режимом Талібану з часом розвивалися, оскільки остракізм Москви з боку Заходу посилювався після ескалації війни в Україні.

Талібан був доданий до чорного списку росії 2003 року за підтримку сепаратистів на Північному Кавказі. Однак після того, як радикальне ісламістське угруповання захопило Афганістан 2021 року, Москва поступово поглибила дипломатичну взаємодію з Талібаном, приймаючи делегації для переговорів і навіть дозволяючи його участь у міжнародних форумах.

У липні путін назвав угруповання «надійним союзником», додавши, що рух може допомогти росії в боротьбі з «Ісламською державою».

28 грудня російський диктатор підписав закон, що дозволяє тимчасово припиняти заборони на діяльність організацій, занесених до списку терористичних.