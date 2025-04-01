США та Данія проведуть переговори після заяв Дональда Трампа щодо Гренландії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n205246-ssha-ta-daniya-provedut-peregovory-pislya-zayav-trampa-schodo-grenlandiyi-ft.html

Ракурс

США та Данія проведуть перемоги на тлі заяв американського лідера Дональда Трампа щодо Гренландії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен на цьому тижні збирається зустрітися з держсекретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. Переговори заплановані у межах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, яка має розпочатися у 3 квітня. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на двох офіційних осіб, проінформованих про підготовку.

При цьому офіційні особи попередили, що зустріч може бути скасована через напружені відносини між Копенгагеном і Вашингтоном.

Очікується, що Рубіо під час візиту до Брюсселя візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, де обговорять пріоритети безпеки для Альянсу, зокрема збільшення інвестицій в оборону та забезпечення тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсі заявив, що Дональд Трамп може забрати Гренландію, і йому начхати на обурення Європи.

Джерело: Financial Times