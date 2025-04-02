Міноборони представило Wolly – сучасний бойовий модуль зі ШІ для безпеки кулеметників

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Міністерство оборони України представило сучасний бойовий модуль зі ШІ для безпеки кулеметників.

Модуль Wolly встановлюють на кулемет ПКТ калібром 7.62 мм. Він здатний уражати неброньовану техніку та живу силу противника.

Wolly вже закуповують для ЗСУ, повідомили в Міністерстві оборони.

За 3 місяці 2025 року Міноборони допустило до експлуатації понад 350 нових зразків військової техніки, 87% яких — українського виробництва. Це БпАКи, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, інженерні засоби, наземні роботизовані комплекси. А серед безпілотників — майже 20 зразків із керуванням на оптоволокні.

Wolly вже ефективно застосовується на фронті у реальних бойових умовах, як самостійно, так і в інтеграції з різними типами наземних роботизованих комплексів. Зокрема, вже є підтвердження успішного ураження живої сили противника на відстані понад 900 метрів.