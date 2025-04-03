Українська делегація найближчим часом відвідає США. Фото: ОП

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Українська делегація найближчим часом відвідає Сполучені Штати Америки.

Представники Києва прибудуть для переговорів щодо угоди про українські корисні копалини та про економічне співробітництво між двома країнами. Візит відбудеться «або наприкінці цього, або на початку наступного тижня». Про це міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в інтерв’ю Bloomberg.

Ми вважаємо, що ця угода дуже важлива для американського народу, для українського народу і для мирного процесу, — зазначив він.

Також міністр зазначив, що українська делегація «найняла адвоката» та наголосив, що з американської сторони угода «готова».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Американський лідер пригрозив, що у такому разі в Зеленського «виникнуть проблеми, великі, великі проблеми».

Раніше Зеленський підтвердив отримання проекту угоди та заявив, що Україна не визнаватиме військову допомогу США боргом. Він також зазначив, що угода не буде підписана, якщо загрожуватиме вступу в ЄС.

За текстом проекту угоди, оприлюдненим Bloomberg, американські компанії отримають першочергове право на інвестиції у природні ресурси України.

Джерело: Bloomberg