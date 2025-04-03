Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото:

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Ракурс

США вперше пропустять зустріч у форматі «Рамштайн».

Глава Пентагону Піт Гегсет не буде присутній на засіданні Контактної групи з питань оборони України 11 квітня. Американський міністр оборони не приєднається до зустрічі особисто чи по відеозвʼязку. Також Сполучені Штати не відправлять на «Рамштайн» своїх представників. Про це повідомив портал Defense News із посиланням на співрозмовників у Європі та американське джерело.

Зазначається, що у Вашингтоні все ще оцінюють, як саме їхні представники братимуть участь у різних форматах на підтримку України, зокрема повʼязаних з військовою допомогою.

Нагадаємо, формат «Рамштайн» на чолі зі США був заснований навесні 2022 року для координації військової допомоги Києву. Її створив тодішній голова Пентагону Ллойд Остін, який 22 квітня запросив представників 40 держав-союзників зустрітися в Німеччині, щоб обговорити довгострокові потреби України у сфері безпеки.

Після початку президентства Дональда Трампа провідну роль у «Рамштайні» взяла на себе Велика Британія, і попереднє засідання формату у лютому відбулось за її головування.

Джерело: Defense News