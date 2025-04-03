Пожежа на суднобудівному заводі. Фото: російські пабліки

https://racurs.ua/ua/n205297-pojeja-spalahnula-na-sudnobudivnomu-zavodi-u-rosiyskomu-petrozavodsku-video.html

Ракурс

Масштабна пожежа виникла у російському Петрозаводську (Республіка Карелія) у четвер, 3 квітня.

Палає Онезький суднобудівно-судноремонтний завод. Загоряння сталося в четвертому цеху заводу, де зберігаються ємності з горючими речовинами. Попередньо відомо, що причиною пожежі став вибух газового балона. Про це 3 квітня повідомив Telegram-канал Astra.

Зазначається, що в епіцентрі вибуху опинилися двоє зварювальників. Робітники наразі перебувають у важкому стані. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до трьох.

Тим часом у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Республіки Карелія поінформували, що «відбувається горіння у виробничому боксі на площі 1 тис. 500 кв. м».

Як відомо, Онезький суднобудівний завод заснували в 2002 році в Петрозаводську на базі судноремонтних потужностей Біломорсько-Онезького пароплавства, утвореного в 1944 році.

Нагадаємо, днями Сили оборони України завдали удару по заводу «Трансмаш» в окупованому Луганську. Цей завод раніше займався випуском залізничних локомотивів та рухомого складу, виготовляло електротехнічне обладнання. А зараз російські війська не лише розміщують на цьому підприємству техніку, але й ремонтують її.