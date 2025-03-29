Українські дрони атакували ремонтний завод. Фото: «Мілітарний»

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Сили оборони України завдали удару по об'єкту в промисловій зоні окупованого Луганська.

Атака українських дронів відбулася пізно ввечері 28 березня. На території промзони, а саме — у район заводу «Трансмаш», прогриміло два вибухи. Після цього там була зафіксована пожежа. Про це повідомили «Мілітарний» та «Новини Донбасу».

Зазначається, що цей завод раніше займався випуском залізничних локомотивів та рухомого складу, виготовляло електротехнічне обладнання. За інформацією місцевих, підприємство є місцем, яке активно використовується армією рф. Окупанти не лише розміщують там техніку, але й ремонтують її.

Самопроголошена ЛНР ніяк не відреагувала на наліт БпЛА. Пропаганда стверджує про «збиття» двох безпілотників. Начебто «уламки» одного з них спали на територію складу й це призвело до пожежі.

Нагадаємо, днями Державна прикордонна служба України показала, як у Харківській області українські захисники ударом безпілотника знищили ворожий блокпост.

Джерела: «Мілітарний», «Новини Донбасу»